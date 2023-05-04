جريفيث يسعى للاجتماع بطرفي الصراع في السودان خلال يومين
قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ليل الأربعاء، إنه يريد الاجتماع مع طرفي الصراع في السودان في غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على ضمانات علنية منهما بخصوص توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية.
وأبلغ جريفيث وكالة "رويترز" في مقابلة عبر الهاتف أن الاجتماع قد يتم في العاصمة السودانية الخرطوم أو أي مكان آخر، في أعقاب زيارة لبورتسودان كانت تهدف إلى التخطيط لعملية إغاثة كبيرة النطاق.
ووصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، إلى السودان، في ظل استمرار المعارك الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
وأعلن مارتن غريفيث وصوله إلى بورتسودان، عبر حسابه في تويتر، ونشر صورة له خلال خروجه من الطائرة التي أقلته إلى السودان.
وكتب عريفيث، عبر حسابه على تويتر: "لقد وصلت للتو إلى بورتسودان لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني".
وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه لـ"تفاني المجتمع الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".