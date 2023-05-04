جريفيث يسعى للاجتماع بطرفي الصراع في السودان خلال يومين

ووصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، إلى السودان، في ظل استمرار المعارك الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأعلن مارتن غريفيث وصوله إلى بورتسودان، عبر حسابه في تويتر، ونشر صورة له خلال خروجه من الطائرة التي أقلته إلى السودان.

وكتب عريفيث، عبر حسابه على تويتر: "لقد وصلت للتو إلى بورتسودان لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني".

وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه لـ"تفاني المجتمع الإنساني والمتطوعين المحليين الذين يبذلون قصارى جهدهم للمساعدة".