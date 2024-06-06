تقديرات إسرائيلية بانتهاء عملية رفح أواخر يونيو الجاري

ثلاثة أسابيع إضافية

ونقل الموقع عن مصدر عسكري أن من بين إنجازات عمليات رفح، تراجع حالات القتل الجماعي للمدنيين، رغم من أن الحديث يجري عن أكثر المناطق ازدحامًا بالقطاع؛ إذ يضم قرابة 1.4 مليون نسمة.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف الموقع هويته، أن أداء القوات دقيق، وأن العمليات في محور فيلاديلفيا وعمليات البحث عن الأنفاق وتدميرها تسير بشكل جيد، وتضع بالاعتبار حساسية الموقف مع مصر.

وأضاف: "من هذا المنطلق أعتقد أن إتمام المهمات في رفح يتطلب ثلاثة أسابيع إضافية".

وتزعم إسرائيل أنها حققت الحسم ضد ما تسميه "لواء رفح" التابع لحركة حماس، الذي يضم أربع كتائب.

كما تدّعي أنها حققت إنجازات عسكرية فيما يتعلق بشبكة الأنفاق، وأن هناك انطباعات بأن الجيش الإسرائيلي حسم المعارك العسكرية ضد حركة حماس.