لماذا تُخرق هدنة وقف إطلاق النار في السودان؟

على الرغم من توقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن الاشتباكات بين الطرفين ظلت مستمرة، وسط تبادل الاتهامات حول من يبدأ عملية خرق الاتفاق، في وقت ظل الطيران الحربي يحلق في سماء الخرطوم حتى اليوم الخميس.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت، اليوم الخميس، في منطقة "الرميلة" بالخرطوم، لكنها لم تستمر طويلا، كما شاهد سكان من منطقة "صالحة" جنوب أم درمان طائرة الانتنوف تحلق في سماء المنطقة، وسط سماع دوي المضادات الأرضية.

وبينما خفتت حدة الاشتباكات المباشرة، اليوم الخميس، كان يوما "الثلاثاء والأربعاء" قد شهدا أعنف المواجهات المسلحة بين الطرفين داخل الخرطوم، انتهت بإسقاط طائرة عسكرية في مدينة أم درمان.