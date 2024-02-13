مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 عسكريين وإصابة اثنين آخرين خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن الجيش، بمقتل الرائد (احتياط) زيف تشين، والنقيب (احتياط) يائير كوهين، والمقدم (احتياط) ناثانيل يعقوب ألكوفي من الكتيبة 630، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت أنهم "سقطوا جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى"، دون تحديد أي محافظة بغزة قتلوا فيها.

كما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في نفس الحادث، وفق هيئة البث.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين 28 ألفا و340 قتيلا و67 ألفا و984 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة الإبادة الجماعية لأول مرة منذ تأسيسها.