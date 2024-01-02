حميدتي وحمدوك يوقعان إعلان أديس أبابا لوقف الحرب في السودان‎

وقّع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، على بيان مع رئيس تنسيقية القوى المدنية "تقدم" عبدالله حمدوك، ينص على "وقف الحرب واستكمال الثورة السودانية والحكم المدني الديمقراطي".

وبموجب هذا الاتفاق، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، استعدادها الفوري وغير المشروط لوقف الحرب والدخول بمفاوضات مع القوات المسلحة، لإنهاء القتال المستمر بينهما.

وبحسب "إعلان مبادئ أديس أبابا"، فإن قوات الدعم السريع وافقت على طلب "تقدم" بإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب والمحتجزين عبر لجنة الصليب الأحمر، بالإضافة إلى فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات وتيسير عمل المنظمات في مناطق سيطرته.

ونص الإعلان على "تهيئة الأجواء لعودة المواطنين إلى منازلهم في المناطق المتأثرة بالحرب وتأمينها بنشر قوات الشرطة، وتشكيل إدارات مدنية بتوافق أهل المناطق المتأثرة بالحرب تتولى ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها".

ودعا "إعلان المبادئ" إلى "التعاون التام مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بما يضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين"، فيما نص على "تشكيل لجنة وطنية مستقلة لرصد الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها بما يضمن محاسبتهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب".

وبموجب البيان، "فقد جرى التوافق على إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، من خلال التأكيد على الحكم الفيدرالي والمدني والديمقراطي، وإعادة تأسيس القطاع الأمني للوصول إلى جيش مهني واحد وخروج العسكريين من النشاط السياسي والاقتصادي، إلى جانب تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية".