بلينكن يجدد لغانتس معارضة واشنطن اجتياح رفح

جددت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، موقفها المعارض لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير، أنتوني بلينكن، جدد في اتصال مع الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، موقف الرئيس جو بايدن المعارض لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، أن بلينكن ناقش أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن.