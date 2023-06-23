تلويح فلسطيني ومخاوف إسرائيلية من انتفاضة ثالثة

شهدت الفترة الأخيرة توترا متصاعدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تخللته عمليات قتل ومواجهات عنيفة، ودعوات فلسطينية مطالبة بانتفاضة ثالثة، وسط تقارير إسرائيلية تحذر من خروج الوضع عن السيطرة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي والباحث في مركز القدس للدراسات الدولية والمجتمعية، بنحاس عنباري، في حديث مع "إرم نيوز"، إن الانتفاضة الثالثة "بدأت منذ شهور، لكنها تختلف عن سابقاتها من الانتفاضات من حيث المحرك والهدف الرئيس لها".

وأضاف عنباري، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط: "الانتفاضة الحالية هي الأخطر؛ كونها تشهد عنفا وقتلا بدوافع دينية لم نشهدها في الانتفاضات السابقة".

واعتبر أن الانتفاضة الأولى كانت انتفاضة شعبية سلمية ضد التواجد العسكري الإسرائيلي في مناطق الضفة، وكان اليسار الإسرائيلي يدعمها ويشارك فيها، ولم تتعدَ سقف المظاهرات والإضرابات والمسيرات.

وتابع عنباري: "أما الانتفاضة الثانية فكانت بتحريك من منظمة التحرير الفلسطينية وكانت موجهة للداخل الإسرائيلي.. كانت انتفاضة رسمية بطلب من القيادات السياسية الفلسطينية".