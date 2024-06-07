"معاريف" تكشف خطأ "فادحا" ارتكبته إسرائيل ضد "حزب الله"

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن الأمين العام لميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله، سخِر من تصرفات إسرائيل الأخيرة وتصريحاتها بالاستعداد لشن حرب على لبنان، وهو ما اعتبرته الصحيفة خطأً فادحًا ارتكبته إسرائيل ضد "حزب الله".

وسلطت الصحيفة الضوء على ما قالته أمل سعد، الباحثة المتخصصة في ملف ميليشيا "حزب الله" والمحاضرة السياسية، بأن التهديدات الإسرائيلية بغزو لبنان ليست أكثر من "ضجيج"، مشددة على أن ميليشيا "حزب الله" تستغل توتر العلاقات بين سكان الشمال والحكومة الإسرائيلية.

منطقة عازلة

وقالت سعد، إن "تهديدات إسرائيل بغزو لبنان في الأيام أو الأسابيع المُقبلة ونشر 50 ألف جندي على طول الحدود الشمالية ليست أكثر من خدعة؛ لأن ميليشيا حزب الله تعلم أن إسرائيل في موقف أضعف بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى من أجل البدء في عملية عسكرية".

وأوضحت سعد أن "هذا الضعف يرجع جزئيًّا إلى استعراض ميليشيا حزب الله للقوة على طول الحدود مع إسرائيل، ووفقًا للتقارير، استخدمت ميليشيا حزب الله أقل من 5٪ من ترسانتها حتى الآن".