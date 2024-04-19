تونس.. إلغاء الزيارة السنوية لليهود في جربة بسبب حرب غزة

قال رئيس هيئة تنظيم الزيارة السنوية لليهود بكنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية، بيريز الطرابلسي، اليوم الجمعة، إن اللجنة المنظمة ألغت الاحتفال السنوي بسبب الحرب في غزة.

ونقلت "رويترز" عن الطرابلسي أن الزيارة السنوية ستقتصر هذا العام على طقوس محدودة داخل المعبد فقط، متوقعًا قدوم عدد قليل للغاية من الزوار من فرنسا ربما بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وقال :"كيف نقيم الاحتفالات والناس تموت كل يوم؟".