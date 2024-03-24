سماع دوي انفجارات داخل قاعدة أمريكية في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن انفجارات سُمعت من قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكر المرصد أن الانفجارات تزامنت مع هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير، قادمة من العراق، محملة بالمعدات والأسلحة، لتعزيز القاعدة، تحسباً من أي هجمات، على حد قوله.

ولم يعرف إن كانت الانفجارات نتيجة قصف خارجي أو تدريبات عسكرية تجريها القوات الأمريكية في القاعدة.س