ليبيا.. هل يرسم عقيلة صالح نهاية مبادرة باتيلي؟

أعلن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، رفضه لأية حوارات أو اتفاقات جديدة، وذلك خلال لقائه وفدًا أمريكيًا، في إشارة صريحة إلى مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الرامية لعقد طاولة خماسية بين الفرقاء الليبيين.

ونقل الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، قوله إن "عقيلة صالح أكد للوفد الأمريكي الذي يتقدمه مبعوث واشنطن ريتشارد نورلاند، أن أي محاولات لفتح حوارات جديدة أو اتفاقات جديدة ستعيدنا للمربع الأول، وبأن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة واحدة موحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية".

ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول مصير مبادرة باتيلي، الذي حاول، خلال الأسابيع الماضية، حشد تأييد دولي لها، وأيضًا ضغط من القوى الفاعلة في الملف الليبي، من أجل الضغط على الفرقاء.