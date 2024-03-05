الحكم بالاعدام على مرشد الاخوان المسلمين و7 من قيادات الجماعة

قضت محكمة استثنائية في مصر، الاثنين، بالإعدام على مرشد "الإخوان المسلمين" محمد بديع و7 من قيادات الجماعة.

جاء ذلك بعد أن أدانتهم المحكمة بتنظيم أعمال عنف "لأغراض ارهابية" أثناء اعتصام في القاهرة في العام 2013، وفق صحيفة الأهرام الحكومية.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين نظمت اعتصاما في ميدان رابعة العدوية في القاهرة احتجاجا على إطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وفي آب/أغسطس من العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى الى مقتل أكثر من الف شخص من كوادر وأنصار الأخوان المسلمين.

وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك ضد الجماعة التي تم توقيف آلاف من أعضائها واحالتهم الى المحاكمة، حيث صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن.

وسبق أن صدرت أحكام بالاعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، ولكن بعضها ألغي من قبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي اعدامات بحق قيادات الاخوان.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، صُنف تنظيم الاخوان رسميا في مصر "جماعة إرهابية".

ويتّهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحافيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.