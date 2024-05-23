بعد الاعتراف الأوروبي.. كولومبيا تقرر فتح سفارة لها في رام الله

أعلنت كولومبيا، التي يعتبر رئيسها غوستافو بيترو الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية"، الأربعاء، أنها ستفتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو للصحافيين إن الرئيس بيترو الذي يعد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أصدر تعليمات "بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله" في الضفة الغربية.

وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه أيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية، بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الحرب الدامية في غزة.

وقطعت كولومبيا علاقاتها مع إسرائيل بعد أن وصف الرئيس الكولومبي نتانياهو بأنه "مرتكب لإبادة جماعية".

وكان بيترو قد دعا المحكمة الجنائية الدولية بداية هذا الشهر إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو.