تفاصيل مقترح إسرائيلي لتفكيك "الأونروا"

قدّمت إسرائيل مقترحًا إلى الأمم المتحدة لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والاستعاضة عنها بوكالة أممية أخرى.

وجاء المقترح مع إصرار إسرائيل على أنها مستعدة للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة، وأن العامل المقيد هو قدرة الأمم المتحدة.

تدمير الأونروا

وبينت مصادر مطلعة على المناقشات وفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، السبت.

وبموجب الشروط التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، سيتم في البداية نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في الأونروا إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خاصة لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة.