تجدد الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" بعدة مناطق في الخرطوم

تجددت الاشتباكات، اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن طائرات تابعة للجيش السوداني قصفت مواقع لقوات الدعم السريع بمنطقة الجريف غرب العاصمة بالإضافة إلى مواقع شرقي الخرطوم بعد تحليق مكثف فوق عدد من المناطق في شرق النيل.

وفي جنوب أم درمان، اندلعت اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع تبادل خلالها الطرفان القصف المدفعي في مناطق المربعات والشقلة، المتاخمة لسلاح المهندسين في المدينة.

ووفقا لشهود عيان، فإن الاشتباكات تجددت بين الطرفين في منطقة أمبدة حمد النيل غربي الخرطوم.