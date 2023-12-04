واشنطن: إيران وراء 4 هجمات حوثية ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن مدمرة أميركية أسقطت طائرات مسيّرة عدة الأحد خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منضة "إكس": "وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "المدمرة يو اس اس كارني من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدمت لها المساعدة" وأسقطت ثلاث طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى المدمّرة خلال النهار.

ورصدت المدمرة كارني صاروخا أطلِق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وسقط قرب سفينة "يونيتي إكسبلورر" التي ترفع علم جزر البهاماس، وقد أبلغت السفينة لاحقا عن إصابتها بأضرار طفيفة جراء صاروخ آخر أطلق من منطقة المتمردين الحوثيين، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأبلغت سفينة الشحن "نمبر 9" التي ترفع علم بنما عن وقوع أضرار مادية بسبب صاروخ أطلق من اليمن، في حين أفادت سفينة "صوفي 2" التي ترفع أيضا علم بنما عن إصابتها أيضا لكن لم تقع أي خسائر بشرية بين افراد طاقمها.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الهجمات "تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري".

وأضافت "لدينا أيضا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات التي رغم شنها من جانب الحوثيين من اليمن، إلا أنه جرى تمكينها بالكامل من إيران. وستدرس الولايات المتحدة جميع الردود المناسبة بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها الدوليين".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات على السفينتين "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر 9" في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق الأحد، قائلين إن السفينتين إسرائيليتان وإن الهجمات على السفن الإسرائيلية ستستمر "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".