تسريبات تكشف ملامح خطة اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح

انشغل الإعلام العبري، الجمعة، بتسريبات خاصة بملامح الاجتياح المزمع لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في أعقاب مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الخطة التي وضعها الجيش.

وتتزامن تلك الخطة المعلن عنها لاجتياح رفح مع تحذيرات دولية وإقليمية من كارثة وشيكة في ظل وجود مئات الآلاف من الغزِّيين هناك.

وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن الجيش سيركز على تنفيذ "مداهمات مستهدفة" على بؤر بعينها في رفح، بغرض تحرير أسرى إسرائيليين، تقول القناة إنهم يتواجدون بين السكان المدنيين.

وزعمت القناة أن إسرائيل أبلغت مصر بعزمها بدء العمليات العسكرية في رفح، لتنفيذ تلك المداهمات "المحدودة" تمهيدًا لتنفيذ اجتياح بري "كبير" وفق المخطط الذي صادق عليه نتنياهو.

وأوضحت "أخبار 12" أن القاهرة جددت تحذيرها لتل أبيب من بدء تلك العمليات، من دون وضع حلول لمصير قرابة 1.5 مليون فلسطيني على أرض رفح.

الرواية التي ساقتها القناة، تزعم أيضًا أن الجيش الإسرائيلي "سيدفع بتعزيزات عسكرية قرب الحدود، دون أن تدخل القوات إلى محور صلاح الدين (فيلادلفيا)".