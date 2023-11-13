وصول سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية لغزة إلى ميناء العريش

وصلت سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية لقطاع غزة إلى ميناء العريش (مصر) القريب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الميناء وكالة فرانس برس.

وهي سفينة المساعدات الأولى التي تحمل مستشفيات ميدانية لغزة تصل إلى مصر، في وقت خرجت فيه كل مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.