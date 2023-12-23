مصر تنفي تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه "محور فيلادلفيا"

نفت مصادر مصرية مطلعة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن بدء دبابات إسرائيلية عملية برية من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، السبت.

ويأتي النفي المصري بعد إعلان موقع "والا" الإسرائيلي عن نشاط لمجنزرات إسرائيلية وآليات للجيش الإسرائيلي، قرب معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح على الخط المسمى "محور فيلادلفيا".

وكانت إسرائيل تتجنب العمل على هذا المحور منعا لاستفزاز الجانب المصري، وفق تقرير.

وأصدرت هيئة المعابر الفلسطينية بغزة بيانًا أشار إلى أن "الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريًا في محور الحدود الفلسطينية المصرية".

وأضاف البيان: "كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة".

وتتواصل في قطاع غزة العمليات العسكرية الإسرائيلية العنيفة، وسط أنباء عن خسائر مادية وفي الأرواح بعناصر الجيش الإسرائيلي.