استشهاد 3 فلسطينيين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس؛ استشهاد 3 مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي نفذت عملية عسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن " 3 مواطنين فلسطينيين استُشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين".

بدوره، قال مدير مستشفى جنين، إن "كلًا من نضال حازم، وعمر عوادين، ويوسف شريم، استُشهدوا بعد إطلاق النار عليهم من قبل القوة الخاصة الإسرائيلية".

وبحسب مستشفى جنين الحكومي، أُصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي، بعد اندلاع مواجهات مع القوة الخاصة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تتعامل مع الإصابات.