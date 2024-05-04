خبراء: إيران تحاول تأجيج الوضع في الضفة الغربية لإجهاض التهدئة في غزة

قال خبراء إن ما تشهده مناطق الضفة الغربية من احتجاجات واندلاع اشتباكات عسكرية واسعة في عدد من المدن والمخيمات، بين مجموعات مسلحة تابعة لإيران والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، هو تدخل إيراني لخلط الأوراق في ساحة الضفة، في ظل الحديث عن قرب توقيع اتفاق وقف إطلاق نار في غزة بين إسرائيل و"حماس" بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية.

وجرى أعنف الاشتباكات في مخيم طولكرم، حيث قُتل قيادي بارز في كتيبة طولكرم؛ ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاشتباكات.

انفجار وشيك

وقال المحلل السياسي محمد دياب إن المشهد في الضفة الغربية يُنذر بقرب حدوث انفجار في ظل حالة الاحتقان السائدة بين المجموعات المسلحة المحسوبة على إيران، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، التي شابها الكثير من عمليات الاشتباك المسلح وعشرات حالات الاعتقال.

وأضاف دياب، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "وتيرة هذه الاشتباكات ارتفعت مع قرب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة، ما يؤكد أن إيران بدأت بعملية خلط الأوراق في ساحة الضفة الغربية؛ لمنع أية حالة هدوء في المنطقة قد تفضي إلى فقدان قدرتها على التأثير في القرار الفلسطيني".

وتابع دياب: "لا يخفى على أحد أن إيران استطاعت أن تصنع وتمول أجساما عسكرية في عدد من الدول العربية أعطتها القدرة على التحكم في مصير تلك الدول وقراراتها السياسية والعسكرية، مثل لبنان واليمن والعراق، وسلبت قراراتها السيادية، وكذلك تفعل إيران في فلسطين من خلال دعم مجموعات مسلحة واستغلال حاجتها للمال والسلاح في الدفاع عن المخيمات والمدن في الضفة؛ لتنفيذ مخططات إيرانية تهدف إلى منع الاستقرار".

ولفت المحلل السياسي إلى أن "هذا يقودنا إلى أهداف التركيز الإيراني الواضح على الساحة الأردنية، من خلال دعوات النزول للشارع والتحريض على الاتفاقات الأردنية الموقعة نصرة للقضية الفلسطينية".