البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث

أكد الفريق ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، اليوم الإثنين، أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث، على حد تعبيره.

وقال في كلمة له بثها التلفزيون السوداني الرسمي، إن الجيش يعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل على عهدها وتؤيد دولة القانون والحريات.