بعد ربع قرن من المقاطعة.. ترشح أقدم حزب جزائري معارض يشعل "عاصفة" انتقادات

أثار إعلان أقدم حزب معارض في الجزائر عن مرشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، موجة من الانتقادات، لاسيما أنه جاء بعد ربع قرن من المقاطعة لهذا الاستحقاق.

وفسر البعض هذا الإعلان بأنه "صفقة سياسية" تسعى لدفع منطقة القبائل، المعروفة بمواقفها من الانتخابات، إلى صناديق الاقتراع.

وغداة استدعاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة، اليوم السبت، اختارت جبهة القوى الاشتراكية أمينها الأول، يوسف أوشيش، مرشحًا للحزب اليساري الذي ظل لعقود محسوبًا على تيار المعارضة التقليدية.

وحصل أوشيش البالغ 41 عامًا على موافقة الأغلبية الساحقة من 1100 مندوب حضروا المؤتمر الاستثنائي لحزب الجبهة في الجزائر.

وكان هذا الاختيار متوقعًا في ظل غياب المرشحين المتنافسين له، ما أسس لخيار المشاركة الثاني في تاريخ أقدم حزب معارض في الجزائر.