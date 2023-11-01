"جون أفريك": سويسرا ستسلّم الجزائر وثائق تتعلق بوزير هارب

أفادت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، بأن الجزائر تحاول وضع اليد على ملفات الوزير السابق الهارب عبد السلام بوشوارب، المتهم بالتورط في العديد من قضايا الفساد.

وقالت المجلة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "رغم أن القضاء السويسري سمح بنقل بعض الوثائق المصرفية المتعلقة بالوزير، إلا أن تسليمه لا يزال غير مؤكد".

ونقلت عن مصادرها، أنه "ستتم إحالة الوثائق المتعلقة بالحسابات التي يحتفظ بها عبد السلام بوشوارب في سويسرا إلى القضاة الجزائريين المكلفين بالتحقيق في القضية".

وتولَّى "بوشوارب" منصب وزير الصناعة، من 2014 إلى 2017، وكان المستشار الخاص للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كما أنه مقرّب من شقيقه السعيد بوتفليقة.

وغادر الوزير السابق الجزائر، العام 2019، لكن تمت محاكمته غيابيًا في قضايا فساد عديدة، حيث صدرت ضده عدة أحكام بالسجن، وصل مجموعها إلى حوالي 100 عام.