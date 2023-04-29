المرصد السوري: الضربات الإسرائيلية على حمص استهدفت مستودعا لحزب الله

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، عن الضربات الإسرائيلية التي شنها الطيران على مدينة حمص قبل ساعات استهدفت مستودع ذخيرة تابع لجماعة حزب الله اللبنانية.

وأوضح المرصد أن الصواريخ الإسرائيلية دمرت المستودع الواقع في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص، وسمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.