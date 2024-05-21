أبرزهم البشير.. زعماء مطلوبون للجنائية الدولية ما زالوا طلقاء

فتح قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حين طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، الحديث عن قادة حاليين وسابقين صدرت بحقهم أحكام من دون تنفيذها، على رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ووجه مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل، ضد اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

كما طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس، هم: يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (ضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن"، بحسب "فرانس برس".

وبشأن الطلب المتعلق بمسؤولين إسرائيليين، الذي نددت به تل أبيب وحلفاؤها، أشارت الأستاذة المساعدة في جامعة أوتريخت الهولندية، إيفا فوكوسيتش، إلى أنها "المرة الأولى التي يجد فيها صديق للغرب نفسه في هذا الوضع".

وأكدت كيرا ويغارد، الباحثة في القانون الدولي بجامعة لوفان البلجيكية، أن "التأثير الحالي (...) ملموس بالفعل؛ فقد أصدرت العديد من الدول بيانات أعربت فيها عن تأييدها أو معارضتها لإعلان المدعي العام".

وأوضحت أن "التأثير الحقيقي لن يتحقق إلا عندما تقرر الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات التوقيف".

ما هي الخطوة التالية؟

أحيل الطلب الآن على لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لتقرير ما إذا كانت الأدلة تفي بالمعايير المطلوبة لإصدار مذكرات توقيف.

ويستغرق اتخاذ مثل هذا القرار بشكل عام شهرًا على الأقل، وربما أكثر نظرًا لحساسية الأمر.