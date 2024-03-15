مدينة جبيل اللبنانية.. حكاية بيبلوس وعبق التاريخ (صور)

جبيل مهد الأبجدية التي تقع على حوالي 37 كيلومترا إلى الشمال من بيروت، معلم يحاكي التاريخ، وينطق كل حجر فيه بحضارات مختلفة أغنت المقومات الثقافية والأثرية للمدينة المتوسطية، انطلق من شاطئها قدموس "معلّم معلّمي العالم"، ابن مدينة صور حاملاً الأحرف الأبجدية الفينيقية إلى العالم.

ويعود تاريخ مدينة جبيل المعروفة بمدينة الحرف، بفضل الاكتشافات الأثرية، إلى ثمانية آلاف سنة ما قبل الميلاد.

أجمع المؤرخون القدامى على الإقرار بأن الفينيقيين أذاعوا ونشروا الحروف الأبجدية في الشرق ابتداءً من الدول المجاورة، وفي الغرب ابتداءً من اليونان. نذكر، على سبيل المثل، كلام المؤرخ اليوناني هيرودوتس، من الجيل الخامس قبل الميلاد: "هؤلاء الفينيقيون الآتون مع قدموس أدخلوا عند اليونان كثيراً من المعارف، من بينها الحروف الأبجدية التي، كما يظهر لي، لم يكن هؤلاء على علم بها قبلاً".