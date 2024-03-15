مدينة جبيل اللبنانية.. حكاية بيبلوس وعبق التاريخ (صور)
جبيل مهد الأبجدية التي تقع على حوالي 37 كيلومترا إلى الشمال من بيروت، معلم يحاكي التاريخ، وينطق كل حجر فيه بحضارات مختلفة أغنت المقومات الثقافية والأثرية للمدينة المتوسطية، انطلق من شاطئها قدموس "معلّم معلّمي العالم"، ابن مدينة صور حاملاً الأحرف الأبجدية الفينيقية إلى العالم.
ويعود تاريخ مدينة جبيل المعروفة بمدينة الحرف، بفضل الاكتشافات الأثرية، إلى ثمانية آلاف سنة ما قبل الميلاد.
أجمع المؤرخون القدامى على الإقرار بأن الفينيقيين أذاعوا ونشروا الحروف الأبجدية في الشرق ابتداءً من الدول المجاورة، وفي الغرب ابتداءً من اليونان. نذكر، على سبيل المثل، كلام المؤرخ اليوناني هيرودوتس، من الجيل الخامس قبل الميلاد: "هؤلاء الفينيقيون الآتون مع قدموس أدخلوا عند اليونان كثيراً من المعارف، من بينها الحروف الأبجدية التي، كما يظهر لي، لم يكن هؤلاء على علم بها قبلاً".
يقول في هذا المعنى الدكتور فيليب حتّي:
"لا شك بأن أعظم نعمة أسبغها الفينيقيون على الحضارة الإنسانية كانت اكتشاف الحرف. كان الفينيقيون أول شعب استعمل حروفاً هجائية صرفة في الكتابة. وكانوا إلى جانب هذا ناقلي هذا الحرف وناشريه في العالم المتمدّن آنذاك".
وكتب ساباتينو موسكاتي: "أحد أعظم أمجاد الفينيقيين، وربما الأعظم على الاطلاق هو أنهم نشروا الأبجدية في بلدان المتوسط. وليس من شك بتاتًا أن الفينيقيين علمّوا اليونان الكتابة الأبجدية، كما أن الفينيقيين واليونان أدخلوا هذه الكتابة في الغرب. هذا الحدث ثابت حقاً ويكفي لوحده أن يعطي الفينيقيين مكاناً ودوراً هامين في تاريخ الحضارة ".
معلم بارز
قلعة جبيل معلم حضاري وسياحي بناه الصليبيون في القرن الثاني عشر الميلادي على أساس القلعة الفارسية القديمة (550 -330 قبل الميلاد) التي لا تزال جدرانها منتصبة إلى جانب السور القديم، ما يشير إلى الدور الذي لعبته جبيل على خريطة النظام الدفاعي الفارسي في المتوسط الشرقي.
وفي عام 1188 قام صلاح الدين الأيوبي بالسيطرة على البلدة وتمت إزالة جدرانها في عام 1190. لاحقًا استولى الصليبيون من جديد على البلدة وأعيد بناء حصون القلعة من جديد في عام 1197. أما في عام 1369 عملت القلعة على صد هجوم من قبل قبرص وتحديدًا من مدينة فاماغوستا.
بنيت المدينة القديمة على تل يهيمن على البحر وعلى الميناء الواقع إلى شمال الموقع والذي لا يزال يستخدم حتى اليوم للصيد. يحيط المدينة العديد من الأسوار، والتي ترجع تواريخ أقدمها إلى الألف الثالث قبل الميلاد "الجدار البدائي والسور المسنن". بفضل الحفريات المتعددة، تم اكتشاف الكثير من الآثار التي تعود إلى عدة أجيال وتتعلق بحضارات مختلفة.
مكانتها التجارية
يعتقد الكنعانيون أن الإله أيل نفسه أسس جبيل، فبنى رجل العصر الحجري الحديث أول منازله في شكل أكواخ في خطة دائرية ومحاطة بجنائن صغيرة حيث زُرِعَتْ العديد من أنواع الحبوب.
اشتهرت جبيل بعلاقاتها التجارية مع مصر وبصناعة السفن الفينيقية من خشب أشجار الأرز وصناعة الفخار فوق الدولاب (العجلة).
وبيبلوس، التي تحمل اسم جبيل حاليا، كانت معروفة سابقا تحت عدة مصطلحات: جِبَلْ، جُبْلى أو جُبَلْ، تقع على حوالي 37 كيلومترا إلى الشمال من بيروت، وتحتل هضبة صغيرة على حافة البحر المتوسط.
وأظهرت الحفريات الأثرية في فترة الانتداب الفرنسي تحت رقابة بيير مونتيه، وخاصة موريس دونان ومن ثم تحت إشراف المديرية العامة للآثار في لبنان، أن هذا المركز سُكِنَ منذ عصور ما قبل التاريخ على ما لا يقل عن سبع عشرة مرحلة رئيسية. وتعتبر جبيل من أقدم المدن المأهولة وبشكل دائم في العالم. منذ العام 1848، أُدْرِجَ هذا الموقع على التراث العالمي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو.).
فازت مدينة جبيل بجوائز وألقاب عديدة منها جائزة "Pomme d'or award 2014" (التفاحة الذهبية) الممنوحة من الاتحاد الدولي للصحافيين والكتاب السياحيين، وفازت قبل ذلك بلقب أفضل مدينة سياحية عربية عام 2013 التي تمنحها الأمم المتحدة.