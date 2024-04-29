بلينكن من الرياض:"التهديد الإيراني" يستدعي تكاملا دفاعيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، إن المواجهة بين إيران وإسرائيل تظهر الحاجة إلى تكامل دفاعي أكبر.

وقال بلينكن خلال اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض إن "هذا الهجوم يسلّط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل".

وبشان التطورات في غزة، قال بلينكن إن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ستكون محور التركيز خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بلينكن من العاصمة السعودية الرياض، شهدنا "تقدما ملموسا" في وضع المساعدات خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن هناك حاجة إلى المزيد، مبينا أن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح الوزير الأمريكي، أنه سيبحث مع دول مجلس التعاون الخليجي حرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا الحاجة للمزيد من خفض التوتر في المنطقة، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز".