قرقاش: موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن موقف بلاده واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر: "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد".

وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، استقبل في وقت سابق اليوم نظيره السوري بشار الأسد في العاصمة أبوظبي.