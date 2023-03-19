قرقاش: موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن موقف بلاده واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي.
وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر: "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد".
وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، استقبل في وقت سابق اليوم نظيره السوري بشار الأسد في العاصمة أبوظبي.
وتابع قرقاش: "يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة".
وأضاف في تغريدة ثانية: "نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والإقليمي وتجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد أثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية".