منصة خدمية لليبيين تثير الاستهجان.. شهادة الوفاة بـ5 دنانير فما الحقيقة؟

تناقلت وسائل إعلام ليبية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء إطلاق حكومة عبد الحميد الدبيبة منصة "دولتي" لإنجاز المعاملات الحكومية رقميًّا، ومنها استخراج شهادة مولود بقيمة 15.5 دينار (قرابة 3.22 دولار أمريكي) وشهادة وفاة بقيمة 5 دنانير، (أقل من دولار واحد أمريكي)؛ الأمر الذي أثار سخرية واستهجانا كبيرين من الليبيين.

صحيفة "المرصد" الليبية، ذكرت عبر حسابها على منصة "إكس": "حكومة الدبيبة تطلق منصة (دولتي) لإنجاز المعاملات الحكومية رقميًّا، منها استخراج شهادة محل إقامة بسعر 10 دينار (قرابة 2 دولار أمريكي) وإضافة مولود بـ15.5 دينار، ورخصة قيادة بـ 30.5 دينار (6.33 دولار أمريكي)، وشهادة وضع عائلي بـ10 دينار، وشهادة وفاة بـ 5 دينار، وذلك عبر موقع (دولتي)".