أردوغان: بحثت مع السيسي تبادل الزيارات وإحياء مجلس التعاون المشترك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن اللقاء الذي عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين كان إيجابيًّا، وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.

وفي حديثه للصحفيين خلال رحلة العودة من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، قال أردوغان، إن البلدين يعتزمان إحياء مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى.

وقامت مصر وتركيا برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بتبادل تعيين السفراء في يوليو/ تموز بعد توترات استمرت عقدًا.