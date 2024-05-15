أطفال سوريا.. "رجال" يتنقلون بين الدراسة والعمل بأمل تغيير الواقع

لا يكاد "شمس" يصل إلى البيت بعد دوام المدرسة، حتى يرتدي ثياب العمل، وينطلق إلى السوق، ليتسلم العمل عن أبيه في بسطة الخضار.

هكذا يصرّ شمس، الذي يمثل حال الكثير من أطفال سوريا اليوم، على تقسيم العمل مع والده، ليتيح له تناول الغداء وأخذ قسطٍ من الراحة.

رفض شمس ترك المدرسة، أسوةً ببعض زملائه، وأقنع والديه بالمساهمة في تأمين مصروف المنزل عبر مساعدة أبيه.

وفي كل مرة كان يبيع فيها أكثر من والده، يقوم بممازحته ويقول إنه أصبح "أشطر" منه في التجارة.

يقول شمس لـ"إرم نيوز": "مساعدة أبي تجعلني مرتاحا نفسيًّا، فأقبل على الدراسة بشكل أكبر لأنها الأمل في تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه معظم الناس، ولا يقتصر الأمر علينا".

شمس، اليوم، في الصف السابع الإعدادي، لكن ابن الثلاثة عشر عاماً، يبدو كأنه تجاوز العشرين، في أسلوب كلامه ومعاملته للزبائن، وحسن تصرفه في البيع والشراء.

ينتهي دوام شمس في بسطة الخضار، عند السابعة مساءً، عندما يصل والده ليحل مكانه حتى الثانية عشرة ليلًا. ويبقى عليه الإسراع في إنجاز واجباته المدرسية والاستعداد لدوام اليوم التالي.

وربما يُفاجأ المتابع، عندما يعلم أن شمس من المتفوقين في المدرسة، خاصة في المواد العلمية مثل الرياضيات، والفيزياء، إلى جانب اللغة الإنجليزية. وستكون المفاجأة أكبر عندما يؤكد لنا أنه سيدرس الطب في المستقبل.

حالة شمس تتكرر عند الكثير من الأسر السورية، التي استنفرت كل طاقتها من أجل تأمين لقمة العيش، بمشاركة جميع أفراد العائلة.