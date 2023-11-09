العراق.. اشتباكات مسلحة بين التيار الصدري و"العصائب" في البصرة

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الخميس، بين عناصر مسلحة من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وعناصر من مليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي المقرب من إيران، في محافظة البصرة، جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الطرفين.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر من التيار الصدري والعصائب وسط محافظة البصرة، دون معرفة أسباب اندلاع الاشتباك المسلح، وأسفرت المواجهات المسلحة الى مقتل اثنين من التيار الصدري وإصابة ثالث، ومقتل عنصر من العصائب وجرح اثنين آخرين".