العراق.. اشتباكات مسلحة بين التيار الصدري و"العصائب" في البصرة
اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الخميس، بين عناصر مسلحة من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وعناصر من مليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي المقرب من إيران، في محافظة البصرة، جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الطرفين.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر من التيار الصدري والعصائب وسط محافظة البصرة، دون معرفة أسباب اندلاع الاشتباك المسلح، وأسفرت المواجهات المسلحة الى مقتل اثنين من التيار الصدري وإصابة ثالث، ومقتل عنصر من العصائب وجرح اثنين آخرين".
وأضافت المصادر أن "القوات الأمنية دخلت حالة إنذار من أجل السيطرة على الأوضاع وإيقاف المواجهات المسلحة، وهي الآن تنتشر بشكل مكثف في أغلب مناطق المحافظة، مع انتشار مقابل لمسلحين تابعين للتيار الصدري و"العصائب"، في ظل التخوف من تجدد الاشتباك وتوسعه في مناطق أخرى في البصرة".
وعلى الرغم من كل التوتر الأمني المتكرر في البصرة، وتكرار المواجهات المسلحة ما بين الجماعات المسلحة، إلا أنّ المؤسسات الأمنية والقضائية الرسمية في المدينة ترفض التعليق على ما يجري، رغم التحذيرات التي يطلقها مراقبون من استمرار الاحتقان والتهديدات بين المليشيات المسلحة، لا سيما وأنها وصلت خلال الفترة الماضية إلى حرق مكاتب بعض هذه الأطراف، واستخدام الأسلحة في الاستعراض والهجمات.