أنباء عن خطف قارب صيد يمني في خليج عدن

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الأحد، بأنها تلقت تقريراً عن خطف قارب صيد يمني في خليج عدن.

وذكرت الشركة في بيان لها أن "الطاقم الذي كان على متن قارب الصيد خرج من السفينة في بوصاصو بالصومال وأن أحد أفراد الطاقم أصيب بالرصاص".

وأوضحت "أمبري" أن "القارب لا يشكل تهديداً متزايداً، إذ يُعتقد أن الواقعة لها صلة بخلاف بين طرفين".

وذكرت الشركة في تحديث لتقريرها في وقت لاحق: "تدرك أمبري أن الواقعة غير مرتبطة بقراصنة صوماليين، وإنما ترتبط بخلاف بين صيادين يمنيين وجماعة مسلحة محلية تعمل غربي بوصاصو".

وقالت إن "عضو الطاقم اليمني الذي أصيب بالرصاص خلال الواقعة توفي منذ ذلك الحين في بوصاصو"، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن يعود القارب التي يقل 21 يمنياً إلى اليمن في 18 مارس/ آذار.