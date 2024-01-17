تقرير: سلاح الجو الحوثي يتكون من مقاتلة واحدة

قال تقرير لصحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكي إن سلاح الجو الذي تمتلكه ميليشيا الحوثي في اليمن يتكون من طائرة مقاتلة واحدة، مستبعدًا أن يشكل هذا "الأسطول الغريب" خطرا على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وذكر التقرير أن "ميليشيا الحوثي تمتلك واحدا من أغرب أساطيل الطائرات المقاتلة في العالم، ويتكون من طائرة مقاتلة واحدة قديمة من طراز F-5، ومن غير المرجح أن يساعدها ضد التحالف الغربي؛ نظرا لعدم تحقيق فائدة من ذلك".

وقال مسؤول في الولايات المتحدة إن التهديد المحتمل الذي تشكله الطائرة "ليس فعّالًا".

وترى الصحيفة "أن الولايات المتحدة لا تشعر بالقلق من أن طائراتها سوف تواجه مقاومة كبيرة، إذ إن السلاح الجوي للحوثي يتألف من طائرة مقاتلة واحدة من طراز " F-5" استولت عليها من القوات الحكومية خلال الحرب الأخيرة"، بينما تمتلك واشنطن أكبر قوة جوية في العالم.

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية هجمات جوية ضد أهداف حوثية في الأيام الماضية؛ ردا على تهديدات الميليشيا للملاحة في البحر الأحمر.