مصرع 10 حوثيين إثر ضربة عسكرية أمريكية بريطانية جديدة في الحديدة

أكدت مصادر عسكرية يمنية خاصة لـ"إرم نيوز"، عن "مصرع 10 من عناصر ميليشيات الحوثي، مساء الجمعة، إثر غارتين جويتين نفذتها المقاتلات الحربية الأمريكية البريطانية، في منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة شمال غرب البلاد".

وقالت المصادر: "جرى استهداف معسكر حوثي، يحوي على مخزن سري يقع تحت الأرض، وبه سراديب تتواجد فيها منظومة صواريخ حديثة استراتيجية طويلة المدى، بالإضافة إلى ذخائر أخرى وأنواع أسلحة مختلفة".

وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولية تُشير "إلى مصرع 10 أشخاص من عناصر ميليشيات الحوثي، وإصابة عدداً آخر"، ملمحةً إلى أن هذا الرقم "مُرشّح للزيادة، كون المعسكر في الوقت الذي تم استهدافه، كان يتواجد به أكثر من 200 عنصر حوثي".

ووصفت المصادر، الضربة العسكرية التي تم تنفيذها، بأنها "دقيقة جداً ومباشرة"، واستخدم فيها صاروخين موجهان عاليا الدّقة".

والجبانة هي منطقة تقع في خط الشام على مقربة من ميناء الصليف بمديرية الصليف، شمال غرب محافظة الحديدة.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية من الحديدة، سماع تحليق مكثف للطيران والمقاتلات الحربية، ومن علو منخفض، سبق تنفيذ الغارتين الجويتين.