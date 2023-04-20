محمد بن زايد والسيسي يبحثان جهود تهدئة الأوضاع في السودان

أفادت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "جهود تهدئة الأوضاع في السودان ووقف التصعيد".

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع الشيخ محمد بن زايد، أيضاً، "جهود العودة للحوار واستعادة المسار السياسي".

وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، عبر فيسبوك، أن ذلك يأتي "في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد".

وبحسب فهمي، تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.