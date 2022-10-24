"الوقت غير مناسب".. دمشق تلغي زيارة وفد لبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية

أعلن مصدر دبلوماسي، اليوم الإثنين، أن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة، الأربعاء المقبل، لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال المصدر، إن الحكومة السورية بعثت برسالة، الإثنين، إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة"، وفق ما ذكرت "رويترز".

وحسب قناة "العربية" الفضائية، ثار نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين العام الماضي، بعد أن منحت سوريا ترخيصا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يؤكد لبنان أنها تابعة له.

وقال مسؤول لبناني إن الرئيس ميشال عون ورئيس النظام السوري، بشار الأسد، بحثا، السبت، ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما، مضيفا أن عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على "بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية".

وذكر عون، في وقت سابق، أن ترسيم الحدود سيكون التالي بعد أن اتفق لبنان على حدوده البحرية الجنوبية مع إسرائيل، العدو القديم، عقب محادثات غير مباشرة بوساطة أميركية على مدى سنوات.