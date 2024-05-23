الحوثيون يتجهون لإحداث جهاز أمني سري لقمع معارضيهم

وسط حالة الاحتقان الشعبي المندد بحجم الفساد والمحسوبية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، شمالي اليمن، ترددت أنباء عن لجوء الميليشيا إلى إنشاء جهاز أمني سرّي، للقيام بمهمة قمع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المعارضين.

وكشفت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء، لـ"إرم نيوز"، عن توجهات لدى ميليشيا الحوثي، لاستحداث جهاز أمني جديد وغير معلن، منبثق عن "قطاع الأمن واستخبارات الشرطة" في وزارة الداخلية لدى الحكومة الخاضعة لها.

وقالت المصادر إن هذا الجهاز "يتولى عمليات رصد وملاحقة وضبط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إدارة السجون والمعتقلات وغرف التحقيق والتعذيب للمضبوطين في هذا النوع من القضايا".

ويستهدف الجهاز الأمني السرّي معارضي ومنتقدي أداء ميليشيات الحوثيين، ومناهضي اختلالاتها، باعتبار ذلك "يندرج ضمن سياق الأجندة الاستخباراتية الدولية المعادية، الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتهم"، وفقًا للمصادر.