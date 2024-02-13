وكالة: مقتل 9 من الجيش السوري إثر هجوم لداعش

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن 9 من أفراد الجيش السوري قتلوا، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم شنّه تنظيم داعش وسط سوريا.

ونقلت الوكالة عن "المرصد السوري لحقوق الانسان" أن 3 من الجنود أصيبوا إضافة إلى القتلى، وذلك بعد هجوم للتنظيم استهدف تجمعا عسكريا في منطقة دويزين في ريف حماة الشرقي.

ويشنّ التنظيم، بين الحين والآخر، هجمات دامية، تسبّب آخرها، في الثاني من شباط/فبراير، بمقتل 5 أفراد على الأقل من القوات السورية في بادية تدمر وسط البلاد، وفق المرصد.