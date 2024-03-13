"فتح": لا إرادة حقيقية لدى "حماس" للشراكة السياسية

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، غياب الإرادة الحقيقية لدى حركة حماس للشراكة السياسية، مؤكدا بأن أي اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية، لن يقدم أي إضافة للقضية.

وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعًا في العاصمة موسكو، أكدت في بيانه الختامي، أنها ستواصل جولات الحوارات لحين الوصول للوحدة الوطنية الشاملة، فيما لم تتطرق لأي قرارات جديدة بشأن ملف الانقسام أو تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عبد الله، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "حركة فتح لم تكن مرتاحة لبيان اجتماع موسكو الأخير، خاصة أنه لم يقدم أي شيء جديد بشأن الملفات الفلسطينية العالقة"، مؤكدًا أن "البيان لم يكن بمستوى التحديات والقضايا الرئيسية".

وتابع: "كنا نأمل أن يرتقي اجتماع موسكو لمستوى المرحلة، وأن تعلن حماس دعمها لتشكيل حكومة جديدة، لكن ذلك لم يحدث".

وبين عبد الله أنه "عقب الاجتماع لم يحدث أي تواصل بين فتح وحماس ولم تُجرِ أي حوارات".

وقال: "حماس تنجر دائمًا خلف تجاذباتها السياسية وتحالفاتها الإقليمية، لكن المطلوب بالوقت الحالي هو الالتحام في صف واحد والحديث باسم الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها قضيتنا".

ولفت القيادي في فتح، إلى أنه "سيتم الإعلان قريبًا عن تكليف شخصية فلسطينية جديدة بتشكيل الحكومة المقبلة"، مستدركًا "لكن حتى اللحظة لم يتم التوافق على اسم الشخص الذي سيكلف بهذه المهمة"، على حد قوله.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد أن "موسكو مستعدة لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية لحل مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط"، مبينًا أن الأطراف الفلسطينية لديها الرغبة في عقد اجتماع مرة أخرى.