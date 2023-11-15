إسرائيل تفجر منزل فلسطيني نفذ هجومًا في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، تفجير منزل فلسطيني نفّذ هجومًا خارج كنيس في إحدى مستوطنات القدس الشرقية المحتلة في كانون الثاني/يناير 2023، أدى لمقتل 7 أشخاص بينهم أوكراني.

وفي قرية "شقبا" غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أعلن الجيش الإسرائيلي هدم منزل فلسطيني ثانٍ متّهم بالانتماء إلى حركة حماس، التي تخوض الدولة العبرية معها حربًا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتعمد إسرائيل إلى هدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضدها، أو تجعلها غير قابلة للسكن، وسط انتقادات توجهها منظمات حقوقية.