وزير خارجية السعودية يبحث مع "حميدتي" سبل رفع معاناة الشعب السوداني

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأوضاع الراهنة في السودان، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

وقال دقلو، الخميس، في منشور عبر حسابه في "إكس" إنه ناقش خلال اتصال مع وزير الخارجية السعودي "الأوضاع الراهنة التي يشهدها السودان وسبل رفع المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني".

وأضاف: "أكدنا لسمو الأمير فيصل بن فرحان، أن الطرف الآخر لا يملك إرادة حقيقية لوقف الحرب، ويسعى لإطالة أمدها وتوسيع نطاقها وذلك من خلال عرقلة منبر جدة الأول والثاني، ورفضه لمبادرة الإيقاد".

وأردف قائد قوات "الدعم السريع" قائلاً: "كل ذلك في نهاية المطاف يضاعف حجم المعاناة الإنسانية على شعبنا ويهدد بشكل مباشر أمن واستقرار بلادنا والمنطقة".