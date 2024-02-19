الصفدي: الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد إنجاز صفقة الرهائن

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد إنجاز صفقة رهائن، ولا تريد للحرب أن تنتهي بل تريد استمرار الحرب في غزة، وفق ما أوردته وكالة "بترا".

وأضاف خلال كلمة له في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن: "بالنسبة لصفقة الرهائن، من يريد صفقة لا يبتعد عن المفاوضات. لقد انسحبت إسرائيل من المفاوضات".

وأكد أن "السلام الكامل مقابل إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين"، مضيفاً: "نريد سلاماً إقليمياً، نريد أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن وسلام، ولكن لا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا تم تلبية حقوق كلا الشعبين".

وتابع الصفدي: "علينا وضع الأمور في سياقها الصحيح؛ ما نراه في غزة هو حرب مدمرة، وإبادة جماعية، وتدمير لسبل عيش مليوني شخص، ودفع بالناس إلى الهاوية..".

وأكمل الوزير الأردني: "انظروا إلى عدد المستوطنات وزيادة عددها الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية، انظروا إلى الوضع قبل السابع من تشرين الأول، كان هناك غياب كامل للأفق السياسي، كان هنالك حكومة تضم وزراء متطرفين وعنصريين يدعون بوضوح إلى قتل الفلسطينيين، ويصفونهم بالحيوانات البشرية، ولا يحترمون حقوقهم".

وزاد: "كان هنالك نهج حاولت فيها هذه الحكومة الإسرائيلية بيع فكرة زائفة بأنها يمكنها تخطي القضية الفلسطينية لتحقيق سلام إقليمي وتجاهل الفلسطينيين كما لو أنهم غير موجودين".