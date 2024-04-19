استثمرت أزمة نيجيريا.. ليبيا تتصدر الدول المنتجة للنفط أفريقيًا

تمكنت ليبيا من الصعود إلى المرتبة الأولى من بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط، وفق ما ذكره تقرير نشرته مجلة "جون أفريك".

وقالت المجلة إن ليبيا فجَّرت مفاجأة ببلوغ معدل إنتاج 1.24 مليون برميل يوميًا في شهرمارس الماضي، ما مكّنها من احتلال المركز الأول أفريقيًا، متقدمة على نيجيريا، التي تواجه صعوبات اقتصادية.

وجاء تصنيف ليبيا ضمن آخر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وشمل الكميات المنتجة في 12 دولة.

وببلوغها هذا المستوى تقترب ليبيا، التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، من إنتاجها 1.6 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى الذي كانت عليه في يناير 2011، قبل الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

ومنذ بداية العام، بلغت العوائد المرتبطة بتجارة النفط، وفقًا لمصرف ليبيا المركزي، حوالي 31 مليار دينار ليبي، أي ما يزيد على 6 مليارات دولار.

وتواجه البلاد بشكل منتظم إغلاق مواقع النفط الرئيسة، وكان أحدث مثال ما جرى في حقل الشرارة، في يناير 2024، عندما أجبرت حركة احتجاج اجتماعية المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان "حالة القوة القاهرة"، وبعد أسبوع من المفاوضات، تمكّن الموقع من استئناف إنتاجه.