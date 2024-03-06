محللون: اجتماع موسكو يكرس الانقسام الفلسطيني

قال محللون سياسيون إن الاجتماع الذي عقدته الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، شكل خيبة أمل للفلسطينيين، وسيؤدي إلى مزيد من "الخلافات والانقسام".

وأكدت الفصائل في بيان بعد الاجتماعات، أنها ستواصل جولات الحوارات لحين الوصول للوحدة الوطنية الشاملة، مؤكدين رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون التطرق لأي قرارات جديدة بشأن ملف الانقسام أو تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، لـ"إرم نيوز"، :"إن البيان لم يكن بالمستوى المأمول لتشكيل الحكومة"، مبينا أن ذلك يحتاج لحوار فلسطيني معمق.

حلقة جديدة

ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، رياض العيلة، أن اجتماع موسكو يمثل حلقة جديدة من حلقات "الفشل" الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الفصائل وحركتي فتح وحماس بشكل خاص، ما يعني تعميق الخلافات الداخلية.