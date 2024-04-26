بسبب لعبتها "طوفان الأقصى".. منصة Steam في مرمى النيران الإسرائيلية
تواجه منصة "steam" الشهيرة لبيع الألعاب الإلكترونية، هجومًا إسرائيليًّا، على خلفية إتاحتها تحميل لعبة إلكترونية مجانية تحمل اسم "طوفان الأقصى".
ويستطيع المستخدمون عبر اللعبة محاكاة تجربة هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة "الأخبار 12" العبرية.
القناة انتقدت في تقريرها، الجمعة، سماح واحدة من أكثر المنصات توزيعًا للألعاب الرقمية في العالم للمستخدمين بمحاكاة ما وصفته بـ"قتل الجنود الإسرائيليين على غرار الـ7 من أكتوبر".
ومنصة "steam" هي منصة للتوزيع الرقمي والألعاب الجماعية عبر الإنترنت، طوّرتها شركة "Valve" الأمريكية للبرمجيات وتطوير ألعاب الفيديو والتوزيع الرقمي.
القناة العبرية أعربت عن انزعاجها الشديد جراء إمكانية قيام المستخدمين حول العالم بتكرار أحداث الـ7 من أكتوبر عبر منصة الألعاب الشهيرة، لا سيما أن الحديث يجري عن واحد من المتاجر الرقمية الأكثر شهرة، والذي يتيح للمستخدمين شراء وتحميل ألعاب رقمية.
اللعبة المشار إليها، وفق القناة، تحمل اسم "طوفان الأقصى" دون ترجمة الاسم إلى الإنجليزية، حيث يُكتب "Toofan AlAqsa"، وذكرت أنها مجانية، وظهرت على المنصة في الأشهر الأخيرة.
ويختار اللاعب الشخصية "البطولية" التي سيحركها، انطلاقًا من المسجد الأقصى، وليس من نقاط متاخمة لمستوطنات غلاف غزة.
كما يمكنه اختيار الأسلحة المستخدمة، التي تشمل حتى قذائف ""RPG، بينما تعدّ الشخصيات المعادية في اللعبة عناصر حرس الحدود بالشرطة الإسرائيلية.
ولفتت القناة إلى أن التدقيق في تصميم اللعبة سيكشف أنها بجودة ضعيفة، وأن تصميم الجرافيك ربما أشبه بتصاميم سنوات التسعينيات من القرن الماضي.
وفي الشرح الخاص باللعبة الذي تقدمه المنصة، وضع المطوّرون جملة تقول: "تمكّنكم هذه اللعبة من الدفاع عن فلسطين والأقصى، عليكم اجتياز كل المراحل وتحرير فلسطين".
وأوضحت أن منظمة أمريكية مختصة بمكافحة "معاداة السامية" تحمل الاسم "Stop Antisemites" هي التي لاحظت وجود هذه اللعبة، وبدأت في توجيه انتقادات حادة ضد المنصة.
واقتبست تغريدة وردت على حساب تلك المنظمة على منصة (X) جاء فيها: "يبدو أن العنف ضد اليهود في أنحاء العالم لم يكن كافيًا لدفع steam للظن أن لعبة هدفها إطلاق الرصاص على اليهود هي فكرة جيدة".