بسبب لعبتها "طوفان الأقصى".. منصة Steam في مرمى النيران الإسرائيلية

تواجه منصة "steam" الشهيرة لبيع الألعاب الإلكترونية، هجومًا إسرائيليًّا، على خلفية إتاحتها تحميل لعبة إلكترونية مجانية تحمل اسم "طوفان الأقصى".

ويستطيع المستخدمون عبر اللعبة محاكاة تجربة هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة "الأخبار 12" العبرية.

القناة انتقدت في تقريرها، الجمعة، سماح واحدة من أكثر المنصات توزيعًا للألعاب الرقمية في العالم للمستخدمين بمحاكاة ما وصفته بـ"قتل الجنود الإسرائيليين على غرار الـ7 من أكتوبر".

ومنصة "steam" هي منصة للتوزيع الرقمي والألعاب الجماعية عبر الإنترنت، طوّرتها شركة "Valve" الأمريكية للبرمجيات وتطوير ألعاب الفيديو والتوزيع الرقمي.

القناة العبرية أعربت عن انزعاجها الشديد جراء إمكانية قيام المستخدمين حول العالم بتكرار أحداث الـ7 من أكتوبر عبر منصة الألعاب الشهيرة، لا سيما أن الحديث يجري عن واحد من المتاجر الرقمية الأكثر شهرة، والذي يتيح للمستخدمين شراء وتحميل ألعاب رقمية.

اللعبة المشار إليها، وفق القناة، تحمل اسم "طوفان الأقصى" دون ترجمة الاسم إلى الإنجليزية، حيث يُكتب "Toofan AlAqsa"، وذكرت أنها مجانية، وظهرت على المنصة في الأشهر الأخيرة.