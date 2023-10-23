إسرائيل تقتل فلسطينيين خلال اقتحام مخيم الجلزون بالضفة الغربية

قتلت قوات إسرائيلية بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، شابين فلسطينيين، وأصابت العشرات إصابات بعضها خطيرة، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن وزارة الصحة أعلنت مقتل الشابين محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، إضافة إلى عدد من الإصابات المتوسطة، خلال الاقتحام.

وكانت قوات إسرائيلية معززة قد اقتحمت المخيم فجر الإثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينياً، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، بحسب الوكالة.

وارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري إلى 95 قتيلاً.