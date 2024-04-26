ميليشيا الحوثي تستهدف سفينة إسرائيلية بخليج عدن وأهدافاً في إيلات

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، الخميس، استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن إضافة إلى عدد من المواقع العسكرية في مدينة إيلات.

وقال المتحدث باسم الميليشيا العميد يحيى سريع، إنه تم استهداف السفينة الإسرائيلية "MSC DARWIN" التابعة لشركة "MSC" بصواريخ بحرية وطائرات مسيّرة.

وأضاف في بيان مصور أنه تم ضرب عدد من الأهداف "في منطقة أم الرشراش المحتلة (إيلات) بصواريخ باليستية ومجنحة".

وأشار إلى "استمرار القوات المسلحة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي".

وشدد سريع على أن عمليات الميليشيا الحوثية لنصرة الشعب الفلسطيني لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي، إن قواته استهدفت 102 سفينة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.