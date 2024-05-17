حليف المالكي.. المشهداني يعود إلى الواجهة من بوابة البرلمان العراقي

المالكي والمشهداني

وشهد العراق، العام 2006، أول دورة برلمانية بعد انتخابات تشريعية قاطعت فيها أغلب النخب والشارع السني العملية الانتخابية، لكن المشهداني حينها كان واحدًا من المرشحين الذين خاضوا السباق الانتخابي.

ومع تشكيل أول حكومة، اختير نوري المالكي بديلاً لإبراهيم الجعفري الذي لم يستمر في رئاسة الوزراء سوى أشهر قليلة، فيما شغل محمود المشهداني صاحب الـ75 عامًا منصب رئيس مجلس النواب منذ العام 2006 واستمر بمنصبه حتى العام 2009.

المشهداني الذي تعود جذوره الفكرية للمدرسة "الأصولية"، حمل متناقضات عديدة في سلوكه الفكري والسياسي، ففي الوقت الذي يدّعي انتماءه لتلك المدرسة، عُرف عنه تماهيه بشكل مطلق مع الخط السياسي الموالي لإيران بدعمه لنوري المالكي، وهادي العامري قائد "قوات بدر"، والشيخ قيس الخزعلي قائد فصيل "عصائب أهل الحق"، الذين يبادلونه الدعم بدورهم أيضًا.

وهذا ما أكده المحلل السياسي سالم العبيدي، الذي قال إن "علاقة المشهداني بطهران والسياسيين الموالين لها لم تكن علاقة آنية مصلحية فقط، بل تمتد جذورها إلى أبعاد فكرية، لذا نشاهد حراك المالكي على المستويات كافة والكتل السياسية التي يستطيع التأثير عليها بهدف الدفع باتجاه تنصيب المشهداني رئيسًا للبرلمان".

وأضاف العبيدي لـ "إرم نيوز"، أن "الخط السياسي لطهران يتحكم برئاسة الحكومة وغالبية الأجهزة التنفيذية، وهي دائمًا ما تسعى إلى دعم شخصيات سنية موالية لها في رئاسة المجلس بهدف بسط نفوذها بشكل أكبر لتمرير القرارات المصلحية التي تساهم بتعزيز سطوتها على البلاد".

وعُرف عن المشهداني، منذ سنوات، مغازلة المالكي على اعتباره عرابًا للكتل الشيعية التي تتحكم بمواقع المسؤولية في البلاد، وبأن هذا بشكل واضح من خلال تصريحات المشهداني المتكررة، حين أشاد في مقابلة تلفزيونية، في 28 يناير/كانون الثاني 2021، بالمالكي مدعيًا أنه "عمل على تبييض السجون دون أن يخشى أحدًا"، لافتًا إلى إمكانية وضرورة عودة المالكي للسلطة.

في المقابل دعم المالكي المشهداني في مواقف عديدة، فهو كان أول الواصلين إلى جانب هادي العامري وقيس الخزعلي، لمستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحة المشهداني، حين وقع وسط شجار كبير داخل مجلس النواب، العام 2022، بعدما ترأس أول جلسة للمجلس باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، بحسب عرف البرلمان العراقي.

وتوقع مصدر سياسي رفيع المستوى، أن يعود المشهداني إلى رئاسة قبة البرلمان "تحت عباءة المالكي.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، أن "المالكي أجرى عبر وسطاء حوارات عديدة مع الكتل السياسية، وقد نجح في إقناعها بالقبول بالمشهداني لتلك المهمة".